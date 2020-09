Rischio stop di un mese per Insigne. Ritorno tra Benevento e Sassuolo

Il Napoli nella giornata di oggi conoscerà l’esito dell’infortunio di Lorenzo Insigne, uscito verso la metà del primo tempo contro il Genoa. Il rischio per il capitano è di restare fermo un mese, la caviglia fa molto male, per cui certamente salterà la Juventus e le gare dell’Italia, senza dimenticare anche le sfide contro l’Atalanta e l’esordio in Europa League. Probabile il ritorno in campo contro il Benevento, nel derby contro il fratello Roberto, oppure contro il Sassuolo. E’ chiaro che c’è rabbia nel calciatore di Frattamaggiore, per questo problema, come testimoniato dal suo agente Vincenzo Pisacane: “Lorenzo è giù di morale, avrebbe voluto giocare contro i bianconeri. Se non fosse nulla di serio, potrebbe recuperare in 20/25 giorni”. Non resta che attendere l’esito definitivo per conoscere il destino di Insigne.

Fonte: Corriere dello Sport