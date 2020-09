Rastelli: “Genoa condizionato dal covid? Il Napoli ha vinto meritatamente”

Su Radio Marte, è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore, ecco le sue parole: “Difficile capire come venire fuori da questa situazione, quello che sta accadendo negli ultimi giorni era il timore di tutti noi, che il contagio potesse prendere piede nel mondo del calcio. Ci troviamo di fronte a una situazione nuova. Indubbiamente dal punto di vista psicologico non sarà semplice, i giocatori del Genoa non erano sereni a Napoli, non sarà semplice venirne fuori. Nations League? Riuscire a evitare competizioni che sulla carta sono meno importanti sarebbe meglio, evitare certi spostamenti e contenere il momento della pandemia. Non si può rischiare di fermare di nuovo i campionati. Genoa condizionato dalla vigilia di gara? Credo che i discorsi prima della gara fossero incentrati più sulla positività dei compagni che sulla gara. Il Napoli però non ha regalato nulla e ha vinto in maniera strameritata. Magari non sarebbe finita 6-0 ma avrebbe comunque vinto. Senza Insigne che scelte farà Gattuso? Penso che abbia due opzioni: sostituirlo con un attaccante con le stesse caratteristiche oppure optare per qualcuno con caratteristiche più conservative come Elmas. Dà qualcosa in propositività ma anche più equilibrio. Giocare in una bolla come fatto dall’NBA? Non la scarterei a priori, credo sia necessario solo aspettare e vedere cosa succedere. Se aumenteranno i casi io credo che il Governo del calcio debba avere un piano B“.