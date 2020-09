Pirlo alza la voce con un tweet: «Da domenica fuori il carattere»

Ronaldo c’è, la Juve di Pirlo non ancora. Passo indietro evidente contro la Roma rispetto all’esordio soft con la Samp. «Nei momenti difficili esce fuori il carattere di una squadra. Lavoriamo concentrati in vista di domenica», il tweet del tecnico che ieri a Gussago ha partecipato all’inaugurazione del centro di riabilitazione delle malattie neuromuscolari «Nemo». Pirlo ha visitato la palestra che al suo ingresso ha una targa con incisa la scritta «Grazie al capolavoro del Maestro» con accanto il numero di Pirlo, il 21: la struttura inaugurata ieri è stata costruita anche attraverso le somme raccolte con la «Notte del Maestro», la serata evento che nel 2018 celebrò l’addio al calcio di Pirlo. «All’interno di me c’è lo spirito bresciano, quello di voler raggiungere tutti gli obiettivi a ogni costo. E anche per la lotta alla Sla speriamo di raggiungere l’obiettivo di riuscire a combatterla», ha detto.

CANTIERE APERTOLa Juve ancora un cantiere aperto, Morata è appena arrivato e ha deluso contro la Roma («È stata una partita difficile, ma non vedo l’ora che arrivi la prossima», ha scritto l’attaccante spagnolo sul suo profilo instagram), Kulusevski cambiato di ruolo non ha confermato la bella prova contro la Sampdoria, Cuadrado non ha funzionato a sinistra e il centrocampo è migliorato solo nella ripresa con l’ingresso di Arthur. Tante cose da rivedere e una certezza, la solita certezza, Cristiano Ronaldo che ha segnato una doppietta tirando un rigore in maniera perfetta e impattando il pallone di testa a 2 metri e 28 di altezza. Un fenomeno assoluto che ha salvato la Juve in inferiorità numerica dalla sconfitta contro la Roma, l’unico bianconero in grado da solo di spostare gli equilibri. E la carica per la supersfida dell’Allianz Stadium arriva proprio da Cr7, il più in forma di tutti e che ha salvato Pirlo dal primo ko sulla panchina bianconera. Il portoghese a fine partita ha poi elogiato il nuovo allenatore. «La squadra è più contenta, lavora sorridendo ed è molto importante».

IL MERCATO E LE SCELTE-Questa sarà la settimana di Juve-Napoli ma anche l’ultima di calciomercato e la Juve anche sotto questo aspetto è da considerare ancora un cantiere aperto. Ripreso il discorso con Chiesa, ripartita la trattativa con la Fiorentina ma il club bianconero deve cedere e lavora in tal senso per Khedira, Rugani e Douglas Costa. Squadra, quindi, che potrà essere ulteriormente rimodellata ma che intanto deve assimilare le nuove indicazioni di Pirlo dopo l’anno targato Sarri. Ora Pirlo dovrà decidere in questi giorni quali correttivi apportare alla formazione base rispetto a quella dell’Olimpico e valutare l’eventuale inserimento di Dybala, di nuovo disponibile dopo l’infortunio muscolare accusato nel match di Champions del 12 agosto contro il Lione all’Allianz Stadium e rimasto tutta la partita in panchina a Roma. Roberto Ventre (Il Mattino)