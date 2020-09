Ounas e Llorente non hanno ancora deciso il loro futuro

Mai come quest’anno il Napoli deve cedere alcuni elementi della rosa, ma non è semplice visto che i calciatori sono ancora scettici sulle destinazione. Gli esempi sono quelli di: Ounas e Llorente, dove hanno richieste dal Cagliari e lo Spezia. Per il franco-algerino i sardi sarebbero ad un passo, attendono a risposta dell’esterno d’attacco. Per lo spagnolo invece lui vuole attendere Juventus, Inter e si sarebbe inserito anche la Real Sociedad. Quindi al momento c’è la possibilità che possa restare fino al 2021, senza giocare e con un ingaggio alto.

Fonte: Il Mattino