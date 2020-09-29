Okolo: “Per Victor Sarebbe bello segnare il suo primo goal contro la Juve”

OSITA OKOLO, MEMBRO DELL’ENTOURAGE E COGNATO DI VICTOR OSIMHEN, è intervenuto su RADIO KISS KISS NAPOLI, ecco le sue parole:
OSITA, HA PARLATO CON VICTOR DOPO QUANTO ACCADUTO NEL POST GENOA?
“SI, CERTO. HO PARLATO CON LUI IERI SERA PER MOLTO TEMPO DOPO AVER LETTO LA NOTIZIA DELLA POSITIVITA’ AL COVID-19 DEI CALCIATORI DEL GENOA. ERO PREOCCUPATO, MA NON VOLEVO TRASMETTERE A VICTOR LA TENSIONE CHE HO ACCUMULATO”.
OSIMHEN E’ PREOCCUPATO DI QUESTA SITUAZIONE?
“QUANDO GLI HO PARLATO, HA GLISSATO SULL’ARGOMENTO. E’ FOCALIZZATO SUGLI ALLENAMENTI E SUL LAVORO CHE LA SQUADRA HA INIZIATO A SVOLGERE”.
QUANTA VOGLIA HA DI SEGNARE IL PRIMO GOAL CON LA MAGLIA DEL NAPOLI, MAGARI DOMENICA CONTRO LA JUVENTUS?
“SPERO INNANZITUTTO CHE LA SITUAZIONE EVOLVA PER IL MEGLIO, CHE IL CAMPIONATO NON SUBISCA INTERRUZIONI A CAUSA DEL FOCOLAIO DI COVID-19. IMMAGINO CHE PER VICTOR SAREBBE UN MODO FANTASTICO REALIZZARE IL PRIMO GOAL UFFICIALE CON LA MAGLIA DEL NAPOLI PROPRIO CONTRO LA JUVENTUS. CON IL GENOA NON E’ RIUSCITO A SEGNARE PER POCO MA HA AIUTATO I COMPAGNI E TUTTA LA SQUADRA A FAR GOAL”.
INSIGNE E’ INFORTUNATO E RESTERA’ FUORI PER QUALCHE SETTIMANA. VICTOR E’ TRISTE PER QUESTO INFORTUNIO?
“CERTO CHE E’ TRISTE, AL CONTEMPO SPERA CHE INSIGNE POSSA GUARIRE PRESTO E TORNARE IN CAMPO QUANTO PRIMA. QUANDO RIENTERA’, SARA’ ANCORA PIU’ FORTE. IL NAPOLI HA UNA ROSA FANTASTICA E GIOCA UN BEL CALCIO”