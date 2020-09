Nuzzolillo: “Benevento-Inter? In campo sicuramente Maggio e Hetemaj”

Su Radio Marte, è intervenuto Billy Nuzzolillo, giornalista, ecco le sue parole: “A Benevento ci sono una cinquantina di casi, lo stesso Benevento ha avuto 3 positivi durante il ritiro in Austria. La squadra si appresta ad allenarsi in vista della gara di domani sera contro l’Inter. Inzaghi è partito dalle certezze dello scorso anno, i nuovi si sono inseriti in questo modulo collaudato e non credo che cambierà l’assetto. Sicuramente sarà in campo Maggio perché Inzaghi aveva detto che chi rimaneva fuori contro la Samp avrebbe giocato tra i terzini. A centrocampo ci sarà Hetemaj al posto di Ionita o Dabo. Per l’attacco il ballottaggio riguarda Caprari e Sau. Moncini partirà dall’inizio perché Lapadula non è ancora al top della condizione. Quanti saranno effettivamente i tifosi? Il limite è di 1000 spettatori, ci saranno 500 biglietti a disposizione dello sponsor. Gli altri invece saranno messi in vendita online per i tifosi. La vendita sarà con diritto di prelazione per i vecchi abbonati. Quest’anno la squadra è cambiata, Inzaghi ha plasmato il Benevento a sua immagine e somiglianza. Come lui, la squadra non si arrende mai nel cercare il gol. Bisogna tenere conto del gap presente, anche per via delle 5 sostituzioni, tra le squadre più forti e tutte le altre. Sono però fiducioso”.