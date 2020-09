Mirko Calemme: “Milik? Non è da escludere che possa restare a Napoli”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo show”, condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano è intervenuto il collega di calciomercato.it Mirko Calemme. “Al Real Madrid è cambiata la situazione di Jovic. Zidane ha scelto Mayoral, vuole puntare su di lui come titolare e preferisce dare in prestito Jovic, cercato anche dal Napoli, prima di Osimhen. La Roma aveva definito il trasferimento con Borja Mayoral, ma evidentemente dovrà cambiare obiettivo e puntare su Jovic che, da parte sua, preferisce restare al Real. Se ci fosse il sì del giocatore, si parlerebbe di un prestito secco per questa stagione. Aspettiamo sviluppi sul caso Milik, c’è un sondaggio della Fiorentina perché Chiesa potrebbe andar via alla Juventus. Il polacco si era ormai convinto di andare alla Roma, ma adesso spera di poter giocare in Premier League, magari al Tottenham. Lui non esclude di restare altri tre mesi al Napoli e vedere al mercato di gennaio, dove potrebbero aprirsi nuove porte. Llorente-Juventus? In questo momento neanche lui esclude di rimanere al Napoli. L’entourage sa che qualche grande club potrebbe muoversi per lui, come attaccante di scorta. Ciò che c’è di concreto, dallo Spezia e dal Benevento,per ora non ha convinto il giocatore. Skriniar? Il Tottenham ci riproverà seriamente, a quel punto può succedere di tutto all’Inter. Oltre Milenkovic potrebbero inserirsi per Smalling per il quale la Roma non riesce a chiudere”.

La Redazione