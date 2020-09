Milik è fuori rosa a Napoli: Ma la Polonia lo convoca lo stesso

Nessuna partita nel suo nuovo tabellino stagionale e ancora tanta incertezza. Dove giocherà Arkadiusz Milik nella stagione appena cominciata? Il polacco deve lasciare Napoli, chiuso dalla concorrenza di Osimhen e Petagna oltre che da un contratto in scadenza nel 2021. Ma il suo futuro resta poco chiaro nonostante le voci che lo vorrebbero in Premier League dalla prossima settimana.

Nel frattempo Arek coltiva una certezza: giocherà ancora con la Polonia. L’attaccante è infatti stato convocato ancora una volta dalla Polonia per le partite previste contro Finlandia (7 ottobre), Italia (11 ottobre) e Bosnia-Erzegovina (14 ottobre) in programma in questa nuova sosta dei campionati. A Jerzy Brzeczek, ct polacco, sembra non interessare del mancato utilizzo di Milik in questo avvio di campionato, nella speranza di poterlo rivedere in campo con una nuova maglia prima del prossimo Europeo. Fonte: Il Mattino