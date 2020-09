Milik e Maksimovic, hanno estimatori dalla Premier League

Il mercato del Napoli di quest’ultima settimana è inerente alle cessioni e non mancano i calciatori da cedere da parte del d.s. Giuntoli. Ad esempio il difensore Maksimovic, contratto in scadenza nel 2021, piace al West Ham e all’Inter, potrebbe essere lui ad andare via rispetto a Koulibaly. Sul senegalese c’è sempre il Psg che al momento non ha formulato alcuna offerta alla società di AdL. Tra l’altro il d.s. Giuntoli lo considera un elemento della rosa azzurra. Su Milik diversi club della Premier League: Tottenham, Everton, Fulham e Newcastle, ma al momento alcun segnale dal calciatore polacco.

Fonte: Il Mattino