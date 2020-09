Majorano: “I tamponi di venerdì saranno più attendibili di quelli di oggi”

Su Radio Marte, è intervenuto Bruno Majorano, giornalista, ecco le sue parole: “Allenamenti Napoli? Al momento tutto confermato, bisogna aspettare l’esito dei tamponi ma quello di oggi potrebbe non essere abbastanza veritiero, conosciamo i tempi di incubazione della malattia. I tamponi di venerdì saranno più attendibili. Tempi di recupero? Per un infortunio muscolare o articolare sono certi, per questo invece sono sempre un punto interrogativo. Ci sono casi di malati guariti in una settimana e invece casi positivi dopo un mese. Credo che, salvo clamorosi colpi di scena, non si giocherà la gara Genoa-Torino. Il rinvio del campionato deve portare a qualcosa di buono, forse bisogna rivedere un po’ il protocollo. Insigne? Sicuramente non ci sarà domenica, lui è decisamente giù per questo motivo. Il problema penso che sia più di non avere Insigne piuttosto che avere il problema di chi mandare in campo. Di lui si fa fatica a farne a meno. Nella testa di Gattuso il sostituto ideale di Insigne è proprio Elmas, non mi stupirei di vederlo dal primo minuto a Torino. Lozano sta facendo così bene a destra, sarebbe un peccato spostarlo. Il messicano e Koulibaly sono forse gli acquisti migliori della nuova stagione, insieme ovviamente a Osimhen. Esuberi? Mi sembrerebbe molto strano se non partissero, specie nel caso di Milik. Si cercherà di fare cassa con la sua cessione, con una cifra tra i 20-25 milioni“.