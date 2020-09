Machach verso il prestito in Eredivisie

Zinedine Machach pronto al terzo prestito di fila. Il calciatore franco-algerino, arrivato a Napoli nel 2018, lascerà nuovamente a breve la squadra di Gennaro Gattuso per trasferirsi nuovamente in prestito annuale: stavolta, però, la destinazione del centrocampista sembra essere l’Eredivisie in Olanda.

Secondo quanto riportato da France Football, infatti, può vestire in questa stagione la maglia del VVV Venlo, squadra di prima divisione olandese, in prestito con una opzione per il riscatto tra un anno. Machach, ex Tolosa, ha giocato la scorsa stagione a Cosenza in Serie B e ha un contratto con il Napoli che scadrà nel 2022. Fonte: Il Mattino