Lo Spartak Mosca insiste per Hysaj: ecco l’offerta per cartellino e ingaggio!

Lo Spartak Mosca pressa il Napoli per Hysaj. Infatti come oramai si sà già, il club russo avrebbe recapitato al Napoli un’offerta di 7 milioni di euro considerando che l’albanese ha il contratto in scadenza. Il Napoli sembra volere di più, ma la novità è che lo Spartak ha offerto all’albanese 3 milioni di euro l’anno per 5 anni!