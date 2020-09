Liga: Il Getafe affonda il Betis e volo in testa, bene anche il Valencia

Ore 19:00

Real Sociedad-Valencia 0-1 M. Gomez (V) 76′

Ore 21:30

Getafe-Betis 3-0 Angel (G) 13′ 42′, Cucu (G) 39′

Real Sociedad-Valencia. La prima emozione arriva al 13′ col tentativo di Isak alto di un soffio sul cross di Berrenetxea. Gorosabel al 32′ si libera al tiro dai 25 metri ma la sfera termina sul fondo non di molto. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa gli ospiti sbloccano il punteggio con la sassata di Maxi Gomez che si insacca nel sette. Nel finale di gara arriva il pareggio dei padroni di casa con Robin Le Normand ma l’arbitro annulla tutto per un tocco di mano dopo aver rivisto le immagini al VAR così la sfida termina con la vittoria del Valencia.

Getafe-Betis. La sfida si sblocca al 13′ col bellissimo tiro dai 20 metri di Angel che si insacca a fil di palo. Al 34′ Canales cerca la soluzione dalla media distanza mancando lo specchio non di molto. Passano 5 minuti e Cucu dal limite dell’area lascia partire un missile sotto l’incrocio per il raddoppio madrileno. Nel finale di tempo arriva anche il tris del Getafe con la doppietta di Angel con una bordata terrificante che chiude la prima frazione. Nei secondi 45 minuti William Carvalho prova a far rientrare in partita gli ospiti ma di testa difetta in precisione. Nel finale Mandi riceve il secondo giallo lasciando il Betis in 10 uomini ma al triplice fischio la sfida temrina 3-0.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Getafe 7*–Valencia 7-Granada 6-Betis 6–Real Sociedad 5-Celta Vigo 5-Real Madrid 4*-Villarreal 4-Barcellona 3**-Siviglia 3**-Atletico Madrid 3**-Osasuna 3-Cadice 3-Levante 3-Athletic Bilbao 3-Huesca 2-Valladolid 2-Eibar 1-Alavés 1-Elche 0**

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri