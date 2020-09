In vista della Juventus ci sono buone notizie per Manolas

Domenica sera alle ore 20,45 si dovrebbe giocare Juventus-Napoli, positivi permettendo, ma in casa partenopea c’è da attendere anche su alcuni calciatori non al top. Oltre ad Insigne, si teme uno stop di un mese, ma oggi ci saranno aggiornamenti, c’è anche il difensore Manolas. Il calciatore greco è uscito nel corso della sfida contro il Genoa per un problema alla schiena, ma dovrebbe farcela per la gara contro i bianconeri. Si attende ovviamente novità in merito, ma per l’ex Roma le notizie non sono negative.

Fonte: CdS