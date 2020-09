In attesa dei risultati dei test al Napoli non è prevista la quarantena

Il caso di positività in casa Genoa sta mettendo in allerta il Napoli, oggi infatti ci sarà un giro di tamponi, prima di riprendere gli allenamenti. Per il momento, visto che in passato la squadra non si è mai registrato un caso di positività nella squadra, non è prevista la quarantena, ma si attendono i risultati nella giornata di domani per prendere una decisione. Il rischio adesso è elevato dopo la situazione del Genoa e quindi si vuole evitare il peggio, anche un rischio rinvio di Juventus-Napoli, ma al momento c’è solo da attendere.

Fonte: Gazzetta dello Sport