Giorno di tamponi a Napoli e non solo per la squadra azzurra

Sa di surreale quanto accaduto. E mette in ansia. Se non si vuole parlare di malafede, bisogna trovare la falla, ovunque sia. Nel protocollo, nella gestione, nella leggerezza. Perchè la salute ed il rispetto sono le basi di un vivere comune a cui non si può anteporre altro. Dopo l’ondata di positivi in casa Genoa, a meno di 24 ore dalla partita al San Paolo, giorno di tamponi a Napoli e non solo alla squadra azzurra. Tamponi per tutti i dipendenti dell’Hotel Palazzo Caracciolo che ha ospitato il Genoa domenica nelle ore di riposo della squadra di Maran tra l’arrivo in città e il trasferimento al San Paolo per la partita delle 18. «Serve tempo per eventuali positivi nel Napoli. All’aperto ci sono minori possibilità di contagio», ha spiegato il virologo Massimo Galli a Sky Sport. «Ci sono stati casi di errori di laboratorio: tutto questo necessita una conferma. Lo sviluppo dell’epidemia ha la precedenza rispetto allo svolgimento del campionato».

Tratto da Il Mattino