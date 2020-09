Veleno-Equilibrio-Mentalità: Questi i 3 comandamenti di Gattuso

Veleno. Equilibrio. Mentalità. Non un sarrista doc, ma gli si avvicina spesso per le idee. D’altronde, quando De Laurentiis lo scelse come successore di Ancelotti lo accolse con una speranza: «Rino ci riporterà alla grande bellezza e con lui risorgerà il sole». Domenica sera il Napoli si è ritrovato primo in classifica (cosa che non succedeva dalla seconda giornata del campionato 18/19), con otto gol fatti e neppure uno subito (mai successo in serie A nell’era De Laurentiis dopo le prime due giornate e l’ultima volta che c’è stata una partenza così, senza prendere gol, bisogna tornare indietro alla stagione 2005/2006 quando il Napoli era in serie C). Insomma, Gennaro Gattuso pare proprio aver preso per le mani quella che sembrava una bestia fuori controllo. Non si illude ancora di averla domata, ma pare proprio che sia sulla strada giusta. Ne ha viste troppe per credere che un modulo sia una soluzione, e in effetti non è così, anche se sia contro il Parma che contro il Genoa ha illuminato con il suo 4-2-3-1. Ma seguire il giro palla difensivo degli azzurri, con Koulibaly sempre più play, dimostra che quello è il primo mattone di ogni azione. Fonte: Il Mattino