Faggiano, ds Genoa: “Ecco spiegato il calo del San Paolo!”

L’ondata di positivi al Genoa fa prevedere la possibilità che la prossima gara della squadra ligure (contro il Torino) possa essere rimandata. Infatti, il protocollo della FIGC, a differenza di quello UEFA, non prevede un numero minimo di tesserati contagiati per far scattare automaticamente il rinvio di una partita. Inoltre, ad essere colpito da Covid è più di un terzo dell’ organico rossoblu, quindi è quasi impensabile che non si arrivi al rinvio. Se non altro per scongiurare un ulteriore propagarsi del virus. Del resto la linea che la dirigenza rossoblù intende perseguire è proprio quella del rinvio, come ha spiegato ieri sera il DS Daniele Faggiano al Secolo XIX: “Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo… Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso lo chiederemo: non ci possiamo allenare” ha confidato il dirigente genoano.

Se questa sarà effettivamente la scelta della società, la palla passerà automaticamente nel campo granata. Sara infatti il club di Urbano Cairo a decidere se assecondare la richiesta rossoblù di posticipare la sfida di Marassi a data da destinarsi.