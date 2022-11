ESCLUSIVA – Penelope Riboldi (att. Pomigliano): “Club ambizioso e con voglia di fare bene. A Roma per confermare lo splendido inizio”

Il campionato di serie B femminile al momento è fermo, per via degli impegni di Coppa Italia, ma si preannuncia una stagione equilibrata. Tra le compagini che hanno iniziato al meglio c’è anche il Pomigliano femminile di mister Salvatore Esposito, dove si sta preparando in vista della sfida di Roma. Ilnapolioline.com ha intervistato l’attaccante esterno della squadra campana Penelope Riboldi.

Nella tua carriera hai ricoperto diversi ruoli in carriera, dove redi al meglio in maniera particolare? “Come hai detto tu ho giocato in quasi tutte le zone del campo, ad eccezione del difensore centrale e del portiere ovviamente. Anche il terzino come ruolo, però penso che dove riesco ad esprimere il mio potenziale è l’esterno d’attacco. E’ chiaro che il mister dove deciderà di schierarmi in campo, non sarà un problema per me, accetterò la sua decisione, però per rispondere alla tua domanda, direi l’esterno d’attacco”.

Cosa ti ha spinto ad accettare questa tua nuova avventura al Pomigliano femminile? “Nonostante che il Pomigliano sia una neo promossa, è una società ambiziosa, con tanta voglia di fare bene ed io ho accettato con il giusto entusiasmo. Abbiamo iniziato bene tra campionato e Coppa Italia, dove in alcune gare avremmo meritato qualcosa in più, però siamo sulla strada giusta. Adesso è chiaro che dobbiamo continuare a lavorare e proseguire nel migliore dei modi, a cominciare dalla sfida di domenica in trasferta sul campo della Roma femminile, che non sarà per noi una gara semplice”.

Anche l’aver ritrovato diverse tue compagne di squadra del Napoli Carpisa è stata uno dei motivi del tuo sì al Pomigliano? “A Napoli purtroppo non fu un’esperienza fortunata, perché mi ruppi il legamento crociato, ma ho splendidi ricordi della vostra città. Non posso dimenticare il calore della gente partenopea e quindi mi trovai davvero bene. Qui a Pomigliano ho ritrovato Schioppo, Parnoffi, ma anche diverse ragazze che stavano nel settore giovanile all’epoca, ma anche Valentina Esposito. Lei purtroppo per questioni lavorative non potrà essere più con noi e ovviamente mi dispiace”.

A livello fisico hai recuperato in vista della sfida di domenica e volevo sapere il resto della squadra? “Per quanto mi riguarda sto bene fisicamente, anzi potevo già scendere in campo contro il Pink Sport Bari in Coppa Italia. Il mister ad un certo punto della sfida voleva mandarmi in campo, però ho preferito non rischiare in vista delle prossime sfide, a Roma ci sarò. Per il resto quasi tutte le mie compagne stanno bene. Romina Pinna? Oltre che un’ottima calciatrice è una mia carissima amica e quindi gli auguro di recuperare quanto prima dall’infortunio. Per fortuna non è nulla di serio, come all’inizio si temeva, non ci sarà contro la squadra giallorossa, penso che potrebbe saltare in tutto due o tre partite”.

Infine domenica trasferta contro la Roma femminile. Tu sei un’ex della sfida, quali le insidie principali di questa gara? “Purtroppo la scorsa stagione la Roma femminile, deluse le aspettative, non lottando per i primi posti, ma quest’anno la società capitolina ha costruito una squadra competitiva. Ha in rosa diverse giocatrici forte, oltre ad aver effettuato acquisti in estate importanti. In casa giocano molto bene, danno sempre il massimo e per noi non sarà una sfida semplice. Noi dovremo scendere in campo sapendo di queste difficoltà e confermare quanto di buono dimostrato nelle prime gare di campionato”.

Alessandro Sacco

