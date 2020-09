Decisione clamorosa della Lega calcio su Juventus-Napoli. Torna il discorso play-off

La questione della positività del Genoa, sta mettendo in allarme il mondo del calcio e in modo particolare la Lega del presidente Dal Pino. Con ogni probabilità verrà rinviata la sfida dei rossoblu contro il Torino, sabato ore 18,00, ma non è da escludere anche una clamorosa decisione. Domenica alle ore 20,45 sarebbe previsto Juventus-Napoli all’Allianz Stadium, ma le istituzioni sportive, oggi non è da escludere una riunione straordinaria, potrebbero decidere di rinviare il big-match. Questo a livello di calendario potrebbe essere un problema visti anche gli impegni di Champions ed Europa League, oltre la finale di Supercoppa tra i due club. Quindi ritorna in auge la questione play-off e play-out. Saranno giorni delicati per il mondo del calcio e il Covid-19 potrebbe ancora una volta scombussolare i piani di tutti, organi competenti compresi.

Fonte: CdS