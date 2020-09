Covid a valanga sulla serie A: verso il rinvio della gara tra Genoa e Torino

Arriva (inaspettata?) la valanga Covid sulla Serie A. Si inizia da Genova, con il Napoli coinvolto suo malgrado. Si deciderà di fermarsi? Sarà solo rinvio? In merito sul Corriere della Sera si legge: “Il virus travolge la serie A, non è la prima volta perché in questi mesi si sono susseguiti vari giocatori positivi al Covid-19, anche Petagna che non ha partecipato al ritiro di Castel di Sangro. La pandemia, però, non aveva mai fatto irruzione in maniera prepotente come accaduto al Genoa, l’ultimo avversario del Napoli. Ieri sera i rossoblù hanno comunicato sul proprio sito ufficiale che, in virtù degli accertamenti compiuti dopo la goleada subita al San Paolo, sono emersi altri 12 casi di positività tra calciatori e staff. Gli attualmente positivi nel Genoa al momento sono 14 (11 giocatori e tre dello staff), si tratta di un focolaio da circoscrivere e spegnere al più presto. La società ligure in serata ha già interloquito con la Lega Serie A, si va verso il rinvio della gara contro il Torino in programma sabato alle 18”.

Prosegue il quotidiano: “Non ci sono le condizioni minime nel gruppo di Maran per affrontare gli allenamenti, prepararsi con serenità alla prossima gara. Il Genoa aveva già affrontato con tante difficoltà la vigilia della gara del San Paolo, nella mattinata di sabato il direttore sportivo Faggiano, l’allenatore Maran e lo spogliatoio ha saputo della positività di Mattia Perin, che aveva anche qualche linea di febbre”.