Verso la Juve – Domani Castelvolturno riapre i suoi cancelli

Dopo la bella vittoria di ieri, giorno di riposo per gli azzurri. Castelvolturno riaprirà i suoi cancelli nella giornata di domani. La preparazione riprenderà in vista del match contro la Juventus a Torino per la terza giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. In casa Napoli si attendono i risultati degli esami strumentali per gli infortunati. Non dovrebbero esserci problemi per Manolas, più critica la situazione, invece, per il capitano Insigne. Il sospetto stiramento dovrebbe tenerlo fuori dalle tre alle quattro settimane.