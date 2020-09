Sbaglia il rigore e reagisce: serata d’esordio da incubo per Higuain

Rigore, errore, reazione. Un incubo l’ esordio di Gonzalo Higuain nella sua nuova avventura all’Inter Miami. L’ex centravanti di Napoli e Juventus si è reso protagonista, sicuramente suo malgrado, di una serata tutta da dimenticare. Non solo la sconfitta per la sua squadra, che soccombe per 3-0, ma una serataccia a carattere personale. La sonora contro i Philadelphia Union, infatti, è stata resa ancor più nera da un Pipita protagonista in negativo. L’argentino, infatti, sbaglia un rigore, calciandolo veramente male e dopo reagisce in maniera veemente per l’esultanza degli avversari ritenuta troppo calda. Scene, purtroppo, già viste