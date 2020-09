San Paolo – Il maltempo limita i mille previsti sugli spalti

Non più il vuoto ed il silenzio assoluto. Spalti non completamente deserti in serie A. Ed anche il San Paolo, come si legge su Il Mattino, ieri ha visto – anche se in minima parte – il ritorno sugli spalti dei tifosi. Napoli-Genoa, quindi, non sarà ricordata solo per la prima doppietta italiana di Lozano o per il risultato roboante, ma anche come la prima gara con il ritorno al pubblico da febbraio 2020. Non si è nemmeno arrivati, in verità, al numero previsto di almeno 1000 persone. Al San Paolo ieri c’erano infatti tra i 600 e i 700 spettatori che hanno tifato per il Napoli. Alle ore 14:30 – spiega il giornale – si è tenuta una riunione straordinaria del Gruppo operato speciale delle Forze dell’Ordine per via del maltempo, con il via libera alla gara che è stato dato solo intorno alle ore 15:00. Ovviamente quindi il numero ancor minore di spettatori è stato dettato dalle condizioni climatiche previste per la gara, davvero tutt’altro che ottime.