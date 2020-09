Sabatini: “Juve-Napoli? Per me il Napoli può far male alla Juve”

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto su radio Sportiva, ecco le sue parole: “Juve? Trovo giusti gli appunti che vengono mossi a Pirlo nella formazione schierata ieri. Juve-Napoli? Per me domenica prossima il Napoli può far male alla Juve. Il Napoli sta molto bene mentre la Juve non è allo stesso modo.”