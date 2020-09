Il Liverpool risponde presente. I Reds battono 3-1 l’Arsenal nel Monday Night della 3a giornata di Premier League, centra la terza vittoria di fila e aggancia Leicester ed Everton in testa alla classifica. Tutto facile invece per l’Aston Villa, che viene 3-0 in casa del Fulham e sale a 6 punti, a -3 dal duo di testa. Terza sconfitta di fila per londinesi, ancora fermi a 0 punti