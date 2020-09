I voti del CdS alla difesa azzurra: KK torna quello di un tempo

Ecco i voti del Corriere dello Sport per la difesa azzurra dopo la scorpacciata di reti contro il Genoa. Manolas prende la sufficienza (sostituito al termine dei primi 45 minuti per un problema alla schiena), mentre gli altri meritano un bel 6.5 per non aver concesso nulla nelle poche sortite offensive del Grifone.

Di Lorenzo 6,5

Una mezz’ora di sofferenza su Pjaca, poi una crescita che diventa impressionante.

Manolas 6

Un tempo e via, con preoccupazioni che sembrano lievi ma che andranno valutate.

Koulibaly 6,5

Il mercato viene dopo una partita affrontata in scioltezza.

Hysaj 6,5

Ha solo bisogno di tempo, per sciogliersi.