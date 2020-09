Milik è riuscito a far infuriare tutti: De Laurentiis, Roma e Juve

Clamorosamente il trasferimento di Milik alla Roma è saltato, facendo saltare anche quello di e Dzeko alla Juventus. TuttoSport ha pubblicato un retroscena in merito. Dzeko è pronto a iniziare la sua avventura in bianconero, svuotando l’armadietto a Trigoria e da professionista aveva risposto presenta alla convocazione di Fonseca per Roma-Verona (poi persa a tavolino per la questione Diawara). L’arrivo poi di Morata alla corte di Andrea Pirlo avrebbe mandato su tutte le furie De Laurentiis che già pregustava la cessione del polacco.