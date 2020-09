La sorpresa azzurra viene dal Messico e si chiama Lozano

Due ottime prestazioni, a Parma ed ieri e, nella sfida contro il Genoa, la sua prima doppietta. Alla fine è Lozano la vera sorpresa, è lui il “nuovo acquisto” in casa Napoli. El Chucky, dopo un periodo non facile, le difficoltà dello scorso anno ed un inizio “burrascoso” con Gattuso, è davvero un altro giocatore. Il Corriere dello Sport, dalle sue pagine, elogia il messicano:“Tequila bum bum: uno e due, tutto d’un fiato. Doppio Lozano: non era mai accaduto da quando è azzurra la sua vita. Mai. E a dirla bene il Chucky non aveva mai neanche conquistato questo spazio e questa fiducia nell’era Gattuso: scommessa vinta, da entrambi. Insieme: allenatore e allievo. Il sospetto, comunque, è che finora la vera sorpresa della stagione sia proprio lui, Hirving: titolare sia a Parma sia ieri con il Genoa, e soprattutto autore di due gol (il primo con un movimento da vero erede di Callejon). Il quotidiano ricorda che all’ inizio, il tecnico calabrese, addirittura lo allontanò dagli allenamenti: “Evidentemente Hirving si sarà sentito toccato nell’orgoglio, e anche tanto, e così ha cambiato marcia e il sorriso è tornato. Fino all’apoteosi di ieri, un acquisto nuovo di zecca, considerando il modo in cui stanno andando le cose”