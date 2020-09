La difesa brilla e anche il tanto criticato Hysaj dice la sua!

Il Napoli di Gattuso ieri ha battuto in goleada un Genoa per 6-0, che nel secondo tempo non è praticamente sceso in campo; ecco i voti che il Mattino attribuisce ai difensori azzurri:

6 DI LORENZO

Si sposta da destra a sinistra anche per una decina di minuti dopo l’infortunio di Insigne. Gattuso cerca di liberarlo dal compito di arginare Pellegrini, per consentirgli di poter sgasare sulla corsia. Ma Gattuso lo riporta al suo posto dopo poco. Di testa sfiora il 3-0, controlla ogni cosa passi dalla sua parte.

6 MANOLAS

Da spartano, è sempre il primo a metterci il fisico. Si cementa l’intesa con Koulibaly, anche se il modulo molto offensivo porta diverse volte il Genoa dalle parti dell’area di rigore soprattutto per la gracilità strutturale del centrocampo ma lui ha senso della posizione e non sbaglia un anticipo.

7 KOULIBALY

Il primo tempo è un test estremamente confortante per capire lo spirito: eccellente. Si avvicina sempre più agli standard degli anni sarriani, non sbagliando nulla e sfruttando la grande fisicità. C’è quasi sempre il suo piede nella costruzione del gioco. Mai una sbavatura, neppure nella ripresa travolgente.

6,5 HYSAJ

Si prende l’onore di tornare a destra, lì dove Pellegrini, Zajc e Destro dialogano in velocità. Ordinato a sinistra, sulla fascia d’appartenenza conferma gli stessi standard. Da registrare solo un campanile un po’ avventato ma poi nel dominio rilassante della ripresa c’è la sua crescita.