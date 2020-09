Koulibaly, più sì che no: il senegalese più vicino alla permanenza

Nelle due giornate di campionato giocate finora, è stato il perno della difesa, Koulibaly. E pare essere tornato ai suoi livelli. Gattuso non si è nascosto ed ha detto che se dovesse restare non potrebbe esserne che contento. E così potrebbe essere. Lo conferma anche Il Mattino. Kalidou Koulibaly resterà quasi certamente al Napoli anche quest’anno. Per il difensore senegalese, infatti, non ci sono state offerte notevoli e il presidente De Laurentiis ha sempre ribadito che sarebbe andato via soltanto di fronte ad offerte irrinunciabili. Queste ultime non sono arrivate. Nè il PSG nè il Manchester City si sono avvicinate alle richieste del patron azzurro. Fino al 5 ottobre ovviamente può succedere di tutto ma, a questo punto, si fa fatica a immaginare che il Napoli possa cedere un top player in così poco tempo.