Juventus/Napoli, Pirlo deve rinunciare a tre bianconeri

La terza giornata sarà quella di Juventus/Napoli, una gara particolare “nata” per catalizzare l’attenzione. Si tratta di un appuntamento delicato per entrambi i tecnici. Gattuso è in attesa di sapere delle condizioni di Insigne, ma in realtà già sa che dovrà rinunciare al suo capitano e lo stesso Andrea Pirlo, dopo il pareggio di ieri all’Olimpico, è alle prese con gli infortuni dei suoi ragazzi. Su Tuttosport si legge: “Dei tre infortunati nessuno sarà recuperato per la sfida. Se ne riparla dopo la pausa per le Nazionali quando dovrebbero rientrare Alex Sandro e Bernardeschi, alle prese con due lesioni muscolari rimediate in periodi diversi. Tempi più lunghi per il recupero di De Ligt, che ha subito il 12 agosto un intervento di stabilizzazione alla spalla destra. Per l’olandese il rientro è previsto per i primi di novembre”.