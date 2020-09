Infortunio Insigne: il capitano in campo dopo la sosta

Nella bella serata del San Paolo, la nota stonata e preoccupante è, senza dubbio, l’infortunio del capitano azzurro, Lorenzo Insigne. Secondo quanto riporta Il Mattino di oggi, il Magnifico non potrà essere della sfida di domenica prossima con la Juventus. Il quotidiano scrive della difficoltà di fare previsioni sui tempi di recupero, ma probabilmente Insigne sarà fuori dai giochi anche per quanto riguarda la Nazionale di Roberto Mancini. Di base, se verrà confermato lo stiramento, serviranno almeno una ventina di giorni per poter tornare in campo a giocare. Per cui lo si potrebbe vedere in campo dopo la sosta.