Hysaj: vicinissimo il rinnovo per il difensore albanese

Il mercato azzurro, ovviamente, non è solo Milik e Koulibaly, con il secondo che sempre più vicino alla permanenza che alla partenza. Il mercato è anche possibili rinnovi e sfoltire la rosa. Oltre a Milik, anche Llorente, Malcuit e uno tra Ounas e Younes, saranno ceduti. Discorso a parte per Hysaj, invece. Per il terzino albanese, nonostante l’offerta dello Spartak Mosca, dovrebbe continuare l’avventura in azzurro. Il difensore non solo dovrebbe restare a Napoli, ma addirittura dovrebbe rinnovare. Il rinnovo, si legge su Il Mattino, potrebbe arrivare già durante la sosta per le Nazionali.