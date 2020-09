Gattuso: “Il risultato è bugiardo, non dobbiamo distrarci ora”

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria tennistica contro il Genoa: “Il risultato è bugiardo. Se Zielinski non raddoppia in apertura di ripresa poi avrei cambiato modulo aggiungendo un centrocampista. Abbiamo rischiato di prendere gol, qualcosa concediamo ma ci sta perché facciamo tanto in avanti. È mancato un po’ di equilibrio, il risultato non basta e dobbiamo ancora migliorare. Non dobbiamo distrarci ora, dobbiamo pensare a lavorare e migliorare durante la settimana”.