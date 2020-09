Gattuso mette in campo il coraggio: aria nuova in campionato

Due partite: otto gol fatti e nessuno subito. Una vittoria scoppiettante quella di ieri che può essere un carico di autostima in vista della trasferta in casa della Juventus. Il Napoli di Gattuso schierato con il 4-2-3-1 e con quattro attaccanti, Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen e con a centrocampo Zielinski e Fabian, è senza dubbio una formazione coraggiosa. Sei giocatori offensivi in tutto. Su La Gazzetta dello Sport si parla, infatti del coraggio del tecnico calabrese. “Il coraggio di Rino e del suo Napoli è una ventata di novità per il nostro campionato. Quello che solo una settimana fa sembrava un progetto di lavoro prende sembianze nella prima uscita al San Paolo e il peccato è che ci siano solo mille persone a divertirsi. Provarci e riuscirci con un clamoroso 6-0, e potevano essere anche di più i gol, dà un bel segnale a tutto l’ambiente”. La rosea ricorda che fino a qualche tempo fa, il problema era proprio la poca incisività sotto rete: “Ora non è che di colpo si è risolto tutto, ma l’adrenalina di questo 6-0 può regalare nuova autostima al gruppo, se non ci sarà la presunzione di affrontare la Juve con questa formazione iper offensiva”.