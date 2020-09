Esami strumentali per Insigne e Manolas: tempi diversi di recupero

Sono ovviamente previsti gli esami strumentali per gli infortunati del Napoli. Dovrebbero essere effettuati in mattinata. Lorenzo Insigne e Kostas Manolas sono usciti anzitempo ieri, durante la gara contro il Genoa. Su La Gazzetta dello Sport si legge delle condizioni molto diverse dei due. Manolas, infatti, dovrebbe tornare a disposizione già per la Juventus, perché il suo infortunio è parso decisamente più leggero di quello del capitano. Discorso decisamente diverso per Insigne che, quasi certamente, sarà out sia per la gara di domenica sera che per la Nazionale durante la sosta. Il difensore greco aveva accusato mal di schiena, il capitano, invece, ha sentito i muscoli del flessore “tirare” e si sa che per gli stiramenti i tempi non sono mai troppo brevi…