De Siervo: “I tifosi rientreranno gradualmente; la serie A rischia il collasso”

L’AD della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto a Radio Anch’io Sport. Ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle problematiche del calcio italiano. Di seguito una sintesi delle sue parole: “Il CTS ha detto no alla riapertura al 25% dei tifosi e siamo allineati a questa decisione. Sappiamo comunque che gradualmente ci possiamo arrivare, non vogliamo un trattamento privilegiato, ma possiamo distanziare le persone negli stadi e dobbiamo farlo. In Supercoppa Europea sono entrati 16.000 spettatori e il pubblico è stato gestito bene. Si può fare, stando attenti alle regole. Possiamo partire con una percentuale inferiore al 25% e poi salire piano piano. Il peso della pandemia sulla Serie A? Ad oggi il danno è superiore a 500 milioni di euro, un numero grandissimo. Questo danno si ripercuote anche sulle serie minori. La questione Tv:“La Serie A ha un miliardo e 400 milioni di ricavi dai diritti televisivi, i costi dei giocatori, tra stipendi e altro, è equivalente. Il sistema è prossimo a un rischio grosso di collasso, non vanno sottovalutate le richieste di aiuto: il calcio e va protetto. Rinnovo diritti tv? Sky e DAZN sono importanti e avremo sorprese positive, nonostante non ci sia una concorrenza forte, come era in passato Mediaset. Amazon e Netflix possono entrare, spero in un nuovo scenario competitivo. Il calcio può essere un elemento attrattivo per molti, spero che sia il prodotto con cui le telefoniche potranno entrare in gioco”.