Corbo: “Non dimentico la vittoria a Torino con gol di Koulibaly”

Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Profilo basso in vista della Juve? Questa è la sindrome che ha condannato l’ambiente a grandi delusioni. Non dimentico la vittoria a Torino con gol di Koulibaly, quella notte sembrava che avessimo già vinto lo Scudetto ma poi arrivarono solo delusioni come l’arbitraggio di Inter-Juventus e l’espulsione di Koulibaly a Firenze. Non bisogna parlare di Scudetto fino alle ultime giornate di campionato. La squadra ieri era sbilanciata ma rischiando molto hai la possibilità di segnare. Mettersi con la squadra chiusa e giocare a palla avvelenata come a Parma non va bene però. Bisogna trovare l’equilibrio. Spiace dirlo ma l’infortunio di Insigne ha contribuito, con il cambio di Elmas”.