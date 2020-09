Chiariello: “Guardiola dopo il 5-2 subito potrebbe tornare alla carica”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, nel corso della Campania Sport: “Siamo tutti felici per la bella vittoria del Napoli contro il Genoa che segue quella conquistata al Tardini contro il Parma di Fabio Liverani. Consentitemi tuttavia una digressione sul mercato. La brutta notizia arriva dall’Inghilterra. Pep Guardiola, per la prima volta nella sua storia, ha preso ben cinque goal in squadra. Il Manchester City è stato battuto 2-5 dal Leicester. Perché questa cosa mi preoccupa tanto? Perché tempo che il City possa tornare con grande forza su Kalidou Koulibaly per sistemare i suoi problemi. Il Napoli, senza il senegalese, è sicuramente meno competitivo”.