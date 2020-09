Centrocampo a due sbilanciato? Se giocano come ieri va bene!

Il Napoli di Gattuso ieri ha battuto in goleada un Genoa per 6-0, che nel secondo tempo non è praticamente sceso in campo; ecco i voti che il Mattino attribuisce ai centrocampisti azzurri:

6 ​FABIAN RUIZ

Deve fronteggiare l’inferiorità numerica a centrocampo, con Zajc subito pronto a pressarlo sulla prima impostazione. Si abbassa molto per impostare l’azione e riesce a dare rapidità al giro-palla, ma spesso perde palla e son dolori. Ha bisogno di minuti e infatti non esce fino proprio per questo.

6,5 ZIELINSKI

Inizia con il piglio giusto, gioca un numero elevato di palloni e con Lerager, che in coabitazione con Zappacosta e Pjaca provano a fermarlo, non c’è gara. Qualche buona iniziativa, in progresso rispetto alla non brillante gara di Parma. Ventisei secondi della ripresa per mettere il suo sigillo.