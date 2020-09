I voti del CdS all’attacco: Mertens e Lozano brillano, out Insigne

Ecco i voti de Il Corriere dello Sport per l’attacco azzurro. Il prestigiatore Mertens illumina la scena, ma non è il solo per El Chucky Lozano realizza due reti. Osimhen non segna ma mostra belle giocate e un’intesa con i compagni in crescita. Unica nota stonata l’infortunio di Insigne, problema ai flessori della coscia sinistra.

Mertens 7,5

Un gol da rapinatore e due assist da prestigiatore: segna a raffica, sempre, due su due quest’anno, 127 da principe azzurro.

Lozano 7,5

Vede «doppio» spaccando subito la partita, facendo cose che una volta appartenevano a Callejon.

Insigne 6

La faccia, l’espressione, le smorfie, il dolore: la sua fotografia della domenica è inquietante

Osimhen 6,5

Il colpo di tacco per Zielinski è il manifesto del talento. Non segna, però lo senti.