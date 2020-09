Alvino: “Domani ciclo di tamponi per gli azzurri, ecco quando si sapranno i risultati”

Dopo la notizia dei 14 contagiati in casa Genoa il giornalista Carlo Alvino twetta sul suo profilo ufficiale: “Tamponi a tappeto in casa Napoli, c’è preoccupazione dopo la gara di ieri col Genoa, si temono contagi. Attesa per le risposte. Poi prosegue: “Tamponi per tutto lo staff del Napoli nella giornata di domani così come da calendario.” Prima di giovedì o venerdì non si avranno certezze su eventuali positivi nel Napoli. Spogliatoio agitato. Situazione intricata nella settimana che porta alla Juventus.”