UNDER 17 – Pareggio nel recupero del Napoli ad Empoli

Prima di campionato per il Napoli Under 17 di mister Massimo Carnevale, in trasferta sul campo dell’Empoli e gli azzurrini ottengono un prezioso 2-2. Per i padroni di casa sblocca Guarino su azione da corner, pari dei partenopei con Pesce. I toscani di nuovo in gol con Marianucci, ma nel recupero pari del Napoli classe 2004 di De Pasquale. Domenica prossima gli azzurrini affronteranno in casa il Cosenza.

La Redazione