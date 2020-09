Per la Juventus al momento non è una serata semplice, non solo al momento è in svantaggio contro la Roma, ma è anche in dieci. Per la squadra di Andrea Pirlo è stato espulso il centrocampista Adrian Rabiot per somma di ammonizione. Il mediano francese non ci sarà contro il Napoli domenica 4 Ottobre alle ore 20,45.

