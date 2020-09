Il Napoli quest’oggi alle ore 18,00, posticipato per i casi di positività nel Genoa, si è allenato per la rifinitura in vista del match del San Paolo. Mister Gattuso ha diramato la lista dei convocati, out i calciatori che sono sul mercato.

I convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

Fonte: sscnapoli.it