SKY – Maran: “La vigilia difficile non può essere un alibi”

Rolando Maran, allenatore del Genoa ai microfoni Sky a fine gara: “Una vigilia strana, che ci ha visti più impegnati ad organizzare la trasferta che la partita…Determinate cose influiscono, non si può negare. Nel primo tempo siamo riusciti a concedere davvero poco. Quel gol ci ha fatto spegnere, mi riferisco a quello di Zielinski, ma non deve essere una giustificazione, non va bene. Così come non può essere un alibi la vigilia strana…Questa squadra è molto più vicina a quella del primo tempo che quella del secondo, anche perchè non puoi permetterti di concedere determinate occasioni al Napoli…La squadra è comunque un cantiere aperto e la società sta lavorando per riempire gli spazi vuoti. Il risultato deve essere un monito, abbiamo una responsabilità, prima di tutto verso noi stessi…”