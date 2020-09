SKY – Gattuso: “Fossimo rimasti sull’ 1-0, sarei passato al 4-3-3!”

Buona, anzi, buonissima, la prima del Napoli al San Paolo. Ai microfoni di Sky, per commentare la vittoria azzurra, a fine gara interviene il tecnico del Napoli, Rino Gattuso: “Il risultato è bugiardo, se Zielinski non avesse subito raddoppiato, probabilmente sarei ritornato al 4-3-3, perchè a tratti abbiamo comunque concesso qualcosina. Noi dobbiamo comunque cercare di migliorare, ci occorre equilibrio, la squadra certo è in crescita. Lozano, lo scorso anno non era al 100%, nè dal punto di vista fisico, nè da quello mentale. Osimhen è un attaccante diverso, quando attacca la profondità e gli spazi ti permette di fare cose diverse. Certo che spero che Koulibaly possa restare, ma il calcio è cambiato, nel senso che il mondo sta attraversando un momento particolare e anche il calcio lo deve affrontare, per cui non so come finirà. La sfida di domenica sarà Juventus/Napoli, non Pirlo/Gattuso…Adesso sta a noi andarcela a giocare e dimostrare di essere bravi”