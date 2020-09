Situazione mercato Napoli; ecco il valzer dei difensori!

Il mercato del Napoli continua ad essere legato da situazioni da tempo bloccate, ma in fase di chiarimento; su tutte la questione Milik che necessita di trovarsi una destinazione tra le contendenti in premier (Everton, Tottenham e Fulham) e l’ipotesi Lipsia in Bundesliga. L’agente Pantak è a lavoro e il Napoli spera di piazzare il polacco entro la fine del mercato. Koulibaly sembra invece sicuro della permanenza date le mancanti offerte adeguate da parte di PSG e Manchester City; dunque si suppone che le acque in difesa siano calme a meno di una cessione di Maksimovic. Il certo a partire sarà Luperto destinazione Crotone.

Fonte: il Mattino