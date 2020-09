Serie A – Verona/Udinese 1-0, scaligeri a punteggio pieno

Al Bentegodi il derby veneto/friulano tra Verona ed Udinese. Dopo un primo tempo conclusosi a reti inviolate, nonostante due buone occasioni per entrambe le squadre e 45 minuti divertenti, è nella ripresa che la gara si sblocca, con un gol di Favilli. Cross dalla destra di Barak, deviazione fortuita di Faraoni che diventa un assist per la girata dell’ attaccante al primo gol in serie A. Nonostante il forcing finale degli ospiti, i padroni di casa non si fanno schiacciare e conequistano i 3 punti. Squadra a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

Verona – Udinese 1-0 57′ Favilli



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Veloso, Tameze (90′ Dawidowicz), Dimarco; Barak, Zaccagni (77′ Colley); Di Carmine (40′ Favilli). All. Juric



UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio (78′ Nestorovski), Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan (62′ Forestieri), Coulibaly, Zeegelaar (62′ Ouwejan); Lasagna, Okaka. All. Gotti